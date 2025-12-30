پخش زنده
دو تیم ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چارچوب دیدار معوق از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز از ساعت ۱۵:۰۰ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم میروند.
سیدرضا مهدوی با کمکهای محمدعلی پورمتقی، یعقوب سخندان و احسان اکبری این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
کوپال ناظمی و سعاد وفاپیشه هم کمک داوران ویدئویی این دیدار خواهند بود.