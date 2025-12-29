سخنگوی جدید گردان‌های قسام گفت: گردان قسام شهدای فرمانده بزرگی را تقدیم کرد، شهید ابو عبیده، صدای قدرتمند ملت، نبض فلسطین و مردم آن، و کسی که تأثیر عظیمی داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی جدید گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای ویدئویی گفت: سلام بر غزه، بر خاک، آب، آسمان و هوایش. سلام بر مردان، زنان، کودکان، مقاومان و قهرمانانش. سلام بر چادر‌های فرسوده، خانه‌های ترک‌خورده و بدن‌های خسته‌تان، اما ایمان و یقین شما قوی‌تر از آن است که دشمنان و توطئه‌گران تصور کنند. با افتخار و سربلندی، گروهی از مجاهدان قهرمان و تعدادی از فرماندهان شجاع قسام به فیض شهادت رسیدند. فرمانده بزرگ، محمد السنوار (ابو ابراهیم)، فرمانده ستاد شهید عزالدین قسام، فرمانده بزرگ، محمد شبانة (ابو انس)، فرمانده تیپ رفح، فرمانده بزرگ، حکم العیسی (ابو عمر) که او را قبل از غزه، در لبنان و سوریه می‌شناختند. شهید بزرگمان شیخ رائد سعد (ابو معاذ) فرمانده واحد ساخت تسلیحات قسام و فرمانده سابق ستاد عملیات قسام.

با افتخار و احترام، سخنگوی قسام، ابو عبیده، صدای قدرتمند ملت، نبض فلسطین و مردم آن، و کسی که تأثیر عظیمی داشت، ما فقط می‌توانیم در برابر این چهره بزرگ که میلیون‌ها نفر او را دوست داشتند و با اشتیاق منتظر حضور او بودند، بایستیم. فرمانده بزرگ، ابو عبیده، را با نام واقعی‌اش، حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت (ابو ابراهیم)، معرفی می‌کنیم.

سخنگوی قسام: ویرانی های غزه را خواهیم ساخت

سخنگوی جدید گردان های قسام شاخه نظامی حماس در بیانیه ای ویدئویی خطاب به مردم نوار غزه گفت پیشانی شما را می بوسیم و عهد می بندیم که به شما وفادار خواهیم بود. ما هم ویرانی ها را خواهیم ساخت و خون های ریخته شده هدر نخواهد رفت.

سخنگوی قسام: رژیم صهیونیستی رو به زوال است

سخنگوی جدید گردان های قسام شاخه نظامی حماس در بیانیه ای ویدئویی گفت: هفتم اکتبر انفجاری مهیب در برابر ستم، سرکوب و محاصره بود. با وجود تجاوزها و نقض‌هایی که رخ داد، مقاومت به تعهدات خود در قبال مردممان عمل کرد. از طرف های مرتبط می‌خواهیم که سلاح‌های کشنده اسرائیلی را از او بگیرند، نه اینکه به تفنگ‌های ساده فلسطینیان مشغول باشند. تجاوزات اشغالگران متوقف نشده است و حرکت در سراسر جهان نیز نباید متوقف شود. از فرزندان امت مان می خواهیم به داد غزه برسند که در وضع بسیار سختی قرار دارد. کمک به غزه و کاستن از درد و رنج آن بر شما واجب است. ای مسلمانان، بیدار شوید و بدانید که پاییز رژیم اشغالگر رسیده (اشغالگر رو به زوال است) و لعنت خون زنان و کودکان و بی گناهان او را دنبال خواهد کرد.