سخنگوی جدید گردانهای قسام گفت: گردان قسام شهدای فرمانده بزرگی را تقدیم کرد، شهید ابو عبیده، صدای قدرتمند ملت، نبض فلسطین و مردم آن، و کسی که تأثیر عظیمی داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی جدید گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در بیانیهای ویدئویی گفت: سلام بر غزه، بر خاک، آب، آسمان و هوایش. سلام بر مردان، زنان، کودکان، مقاومان و قهرمانانش. سلام بر چادرهای فرسوده، خانههای ترکخورده و بدنهای خستهتان، اما ایمان و یقین شما قویتر از آن است که دشمنان و توطئهگران تصور کنند. با افتخار و سربلندی، گروهی از مجاهدان قهرمان و تعدادی از فرماندهان شجاع قسام به فیض شهادت رسیدند. فرمانده بزرگ، محمد السنوار (ابو ابراهیم)، فرمانده ستاد شهید عزالدین قسام، فرمانده بزرگ، محمد شبانة (ابو انس)، فرمانده تیپ رفح، فرمانده بزرگ، حکم العیسی (ابو عمر) که او را قبل از غزه، در لبنان و سوریه میشناختند. شهید بزرگمان شیخ رائد سعد (ابو معاذ) فرمانده واحد ساخت تسلیحات قسام و فرمانده سابق ستاد عملیات قسام.
با افتخار و احترام، سخنگوی قسام، ابو عبیده، صدای قدرتمند ملت، نبض فلسطین و مردم آن، و کسی که تأثیر عظیمی داشت، ما فقط میتوانیم در برابر این چهره بزرگ که میلیونها نفر او را دوست داشتند و با اشتیاق منتظر حضور او بودند، بایستیم. فرمانده بزرگ، ابو عبیده، را با نام واقعیاش، حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت (ابو ابراهیم)، معرفی میکنیم.