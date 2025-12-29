در پی بارش برف و وقوع کولاک، بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو در فاصله یک کیلومتری ورودی شهر سردشت متوقف شده‌اند.

توقف بیش از ۱۰۰ خودرو در محور منتهی به سردشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی بارش برف و وقوع کولاک، بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو در فاصله حدود یک کیلومتری ورودی شهر سردشت در محور مواصلاتی این شهرستان گرفتار شده‌اند.

شدت بارش و لغزندگی جاده باعث توقف کامل تردد خودرو‌ها شده و رانندگان با مشکلات جدی مواجه هستند.

تا لحظه مخابره این خبر هیچ‌یک از نیرو‌های امدادی، راهداری و خدماتی در محل حادثه حضور نیافته اند و اقدامی برای بازگشایی مسیر یا امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار انجام نشده است.