در پی بارش برف و وقوع کولاک، بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو در فاصله یک کیلومتری ورودی شهر سردشت متوقف شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی بارش برف و وقوع کولاک، بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو در فاصله حدود یک کیلومتری ورودی شهر سردشت در محور مواصلاتی این شهرستان گرفتار شدهاند.
شدت بارش و لغزندگی جاده باعث توقف کامل تردد خودروها شده و رانندگان با مشکلات جدی مواجه هستند.
تا لحظه مخابره این خبر هیچیک از نیروهای امدادی، راهداری و خدماتی در محل حادثه حضور نیافته اند و اقدامی برای بازگشایی مسیر یا امدادرسانی به خودروهای گرفتار انجام نشده است.