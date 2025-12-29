به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نادر زینالی گفت : ثبت و پاسداشت میراث ناملموس، نقشی تعیین‌کننده در تقویت هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی استان البرز دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان توسعه گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه میراث ناملموس در حفظ ریشه‌های فرهنگی جوامع محلی افزود : استان البرز با وجود قدمت تاریخی و تنوع فرهنگی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه میراث ناملموس بخش مهمی از حافظه تاریخی و زیست فرهنگی مردم هر منطقه را شکل می‌دهد، گفت : آیین‌ها، مهارت‌ها، آداب‌ورسوم، خوراک‌های سنتی و هنر‌های بومی، سرمایه‌هایی هستند که اگر به‌موقع شناسایی، ثبت و مستندسازی نشوند، در گذر زمان و با تغییر سبک زندگی نسل‌ها، در معرض فراموشی و نابودی قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث فرهنگی استان البرز، صیانت از این داشته‌های ارزشمند است.

زینالی با تأکید بر نقش این آثار در تقویت هویت جمعی استان افزود: میراث ناملموس نه‌تنها عامل پیوند نسل‌های گذشته و حال است، بلکه می‌تواند بستری برای همبستگی اجتماعی و تقویت احساس تعلق مردم به سرزمین خود باشد. ما تلاش می‌کنیم در رویداد‌ها و مناسبت‌های استانی و ملی، از این ظرفیت‌ها به‌عنوان داشته‌های فاخر فرهنگی و گردشگری بهره ببریم.

وی با اشاره به صدور لوح ثبتی پنج میراث ناملموس جدید در استان البرز گفت : در حال حاضر لوح ثبتی مهارت و پخت قلیه برغان، تهیه پالوده برغان، پخت نان مغزی برغان، مهارت ساخت عروسک بندباز برغان شهرستان کرج و آیین چمچمه‌گلین روستای آجین‌دوجین شهرستان ساوجبلاغ صادر شده است. این آثار، بخشی از فرهنگ زیستی مردم منطقه را نمایندگی می‌کنند و ریشه در تاریخ، معیشت و باور‌های بومی دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز افزود : ثبت این آثار تنها به معنای ثبت یک عنوان در فهرست ملی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفاظت، انتقال دانش بومی به نسل‌های آینده و ایجاد زمینه‌های پژوهشی و گردشگری فرهنگی است. به‌عنوان مثال، خوراک‌های سنتی مانند قلیه و پالوده برغان، علاوه بر ارزش غذایی، روایت‌گر سبک زندگی و اقلیم منطقه هستند و می‌توانند در توسعه گردشگری خوراک نقش‌آفرین باشند.

زینالی با اشاره به مسئولیت حاکمیتی این اداره‌کل در پاسداشت میراث فرهنگی گفت: داشته‌های فرهنگی و تاریخی هر کشور، ارزشمندترین ثروت‌های آن به شمار می‌روند و حفاظت از این سرمایه‌ها وظیفه‌ای ملی است. ما در اداره‌ کل میراث فرهنگی استان البرز خود را موظف می‌دانیم که با تمام توان در مسیر شناسایی، ثبت و معرفی این آثار گام برداریم.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در این مسیر بسیار مهم دانست و افزود : انتظار ما از رسانه‌ها این است که با اطلاع‌رسانی درست و اثرگذار، به معرفی این میراث ارزشمند کمک کنند. رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی، افزایش حساسیت عمومی و جلب مشارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی ایفا کنند.

زینالی با اشاره به برنامه‌های آتی اداره‌کل میراث فرهنگی البرز گفت : هدف ما این است که بخش عمده‌ای از آثار ناملموسی را که در معرض فراموشی قرار دارند، شناسایی، جمع‌آوری، مستندسازی و برای ثبت ملی آنها اقدام کنیم. این فرآیند نیازمند همکاری پژوهشگران، هنرمندان محلی، جوامع بومی و نهاد‌های فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تأکید کرد: ثبت میراث ناملموس، اقدامی بلندمدت برای حفظ هویت فرهنگی استان است و امیدواریم با تداوم این مسیر، بتوانیم البرز را به‌عنوان یکی از قطب‌های میراث فرهنگی و گردشگری کشور بیش از پیش معرفی کنیم.