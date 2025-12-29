دبیر شورای آینده نگری فرهنگستان علوم گفت: روزانه معادل ۶۰۰ میلیون بشکه نفت خام قبل از رسیدن به مصرف‌کننده هدر می‌رود که دو سوم آن مربوط به بخش حاکمیتی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های قانون‌گذاری آینده‌نگر «فرتاک» با محور «آینده نظام انرژی ایران و الزامات تقنین آن» برگزار شد. در این نشست، بازاندیشی در قانون‌گذاری حوزه انرژی با تمرکز بر زنجیره ارزش و صنایع انرژی‌بر، محور اصلی بحث‌ها بود.

زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع شفافیت گفت: هم‌اکنون تنها قوه‌ای که شفافیت را به‌صورت کامل اجرا کرده، مجلس است و مشخص است هر نماینده به چه موضوعی رأی داده است. این در حالی است که قوه قضائیه و به‌ویژه قوه مجریه از شفافیت کافی برخوردار نیستند.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت افزود: بار‌ها به وزارت نفت نامه نوشتم، اما یا پاسخی داده نشد یا پاسخ‌ها با تأخیر بود. شفاف نبودن عملکرد و دستاورد‌های بخش انرژی یکی از چالش‌های جدی است که باید اصلاح شود.

قیصری با اشاره به تصمیمات گذشته در حوزه انرژی گفت: در دوره‌ای که باید تصمیمات مهمی در وزارت نفت گرفته می‌شد، از جمله در زمان وزارت آقای زنگنه، این تصمیمات اتخاذ نشد. مجوز‌های گسترده واحد‌های متانولی بدون تأمین پایدار گاز صادر شد و امروز برای تأمین گاز این صنایع با مشکل مواجه‌ایم. به گفته وی، گاز‌های فلر باید تعیین تکلیف شوند و سوزاندن گاز، هزینه و مسئولیت مشخص داشته باشد.

این نماینده مجلس خروج نیرو‌های متخصص از صنعت نفت، آب و پتروشیمی را یکی دیگر از بحران‌ها دانست و گفت: بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی متخصص، به دلایل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی از این صنایع خارج شده‌اند.

در ادامه نشست، سیداسماعیل حسینی نماینده مجلس با اشاره به موضوع چندنرخی شدن بنزین گفت: کمیسیون با این موضوع مخالفت داشت، چراکه دولت پنج تکلیف غیرقیمتی در حوزه انرژی را رها کرده است. انتقال کارت سوخت به بانک، واردات خودرو‌های هیبریدی، اختصاص سه درصد از عواید مبارزه با قاچاق سوخت، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و واردات بنزین سوپر از جمله این تکالیف است.

وی تأکید کرد: کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف یک ضرورت است، به‌طوری‌که تنها سیستم‌های سرمایشی حدود ۳۵ هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند. همچنین کاهش شدت انرژی در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به موضوع گاز‌های مشعل افزود: با وضع جریمه‌های قانونی، بخشی از گاز‌های فلر در ماه‌های اخیر خاموش شده‌اند.

وی همچنین خروج نیروی انسانی را ناشی از نبود فضای اثرگذاری و در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و معیشتی دانست.

در ادامه، باقری‌مقدم دبیر شورای آینده نگری فرهنگستان علوم با بیان اینکه بهینه‌سازی یک رویکرد حکمرانی است، گفت: مسئله اصلی این است که به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، چه میزان انرژی مصرف می‌کنیم. به گفته وی، کاهش تولید انرژی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

وی با اشاره به تضاد منافع در حکمرانی انرژی افزود: ساختار فعلی شرکت ملی نفت و برخی قوانین موجود، دچار تعارض منافع هستند. همچنین روزانه معادل ۶۰۰ میلیون بشکه نفت خام قبل از رسیدن به مصرف‌کننده هدر می‌رود که دو سوم آن مربوط به بخش حاکمیتی است.

در این نشست همچنین به بحران افت تولید میدان گازی پارس جنوبی، ناترازی برق، نبود توسعه نیروگاهی و کمبود سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته اشاره شد؛ مسائلی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم می‌تواند امنیت انرژی کشور را با چالش جدی مواجه کند.