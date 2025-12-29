به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با توجه به اهمیت فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در زمینه پیوند به همت معاونت درمان دانشگاه و همکاری واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره آموزشی عمومی برای افزایش اطلاعات مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو برای کارمندان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر و تعدادی از کارمندان بیمارستان شهدا و نمایندگان ادارات این شهرستان در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش رضوانشهر برگزار شد.

این دوره‌ آموزشی با هدف فرهنگ سازی اهدای عضو در جامعه برگزار شد تا بیمار نیازمندی در کشور به دلیل نرسیدن ارگان پیوندی جان خود را از دست ندهد.