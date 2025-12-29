امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پشت پرده سومالی لند

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸- ۱۸:۰۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
خبرهای مرتبط

تایید سومالی لند از جانب رژیم نامشروع، بی معنی است

رژیم صهیونیستی در پی کوچاندن فلسطینی‌ها به سومالی لند

مخالفت قاطع چین با اقدام رژیم صهیونیستی؛ درباره سومالی لند

رژیم صهیونی با تایید سومالی‌لند در پی تغییر خاورمیانه است

پاکستان به رسمیت شناختن «سومالی لند» از سوی اسرائیل را محکوم کرد

افشای سفر محرمانه رئیس سومالی‌لند به تل‌آویو

برچسب ها: سومالی ، رژیم‌صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 