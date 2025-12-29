پخش زنده
امروز: -
وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویه جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات صنایع معدنی اتخاذ کرده است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ از حذف کارتهای یکبار مصرف بازرگانی خبر داد.
مسعود سمیعی نژاد گفت: پیش از این بخشی از محصولات صنایع معدنی با کارتهای یکبار مصرف صادر میشد و صادرکنندگان تا سقف ۱۰۰ هزار دلار، تعهدی برای بازگشت ارز نداشتند و همین رویه سبب شده بود مقدار زیادی از ارزهای صادراتی به کشور بازنگردد و چالشی جدی برای تامین ارز کشور ایجاد کرده بود.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: در رویه جدید کارخانجات صنایع معدنی علاوه بر تعهد بازگشت ارز خود، باید تعهد بازگشت ارز صادرتی بخش خصوصی که از آنها برای صادرات خرید کردهاند را تایید و ارزهای بازگشتی را به صورت پلکانی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.