معاون آموزش متوسطه گفت: بر اساس چهار اصل «عدالت، مشارکت، روابط مؤثر و فناوری»، نگاه نوینی به آموزش متوسطه شکل گرفته که هدف آن ارتقای کیفیت یادگیری، توازن رشته‌ای و تربیت نسل توانمند برای آینده کشور است.

آموزش متوسطه با تکیه بر عدالت، مشارکت، ارتباط و فناوری وارد گام دوم تحول شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی آذرکیش گفت: در گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی، نگاه نوینی به آموزش متوسطه بر اساس چهار اصل بنیادین عدالت، مشارکت، روابط مؤثر و فناوری شکل گرفته است؛ اصولی که مسیر تحول آموزش متوسطه را هم‌زمان به سمت کیفیت، اثربخشی و آینده‌نگری هدایت می‌کند.

وی افزود: عدالت آموزشی، افزایش دسترسی و حرکت به سمت توازن رشته‌ای و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان را دنبال می‌کند؛ مشارکت، نقش فعال معلمان، دانش‌آموزان و ذی‌نفعان آموزشی را تقویت می‌کند؛ روابط مؤثر، تعامل مدرسه با خانواده، جامعه، صنعت و اقتصاد را توسعه می‌دهد و فناوری، با محوریت هوش مصنوعی و مهارت‌های دیجیتال، آموزش متوسطه را برای زیست در آینده آماده می‌سازد.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به ارتقای کیفیت یادگیری، تصریح کرد: توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، اجرای الگو‌های نوین آموزشی و ترویج رویکرد‌های یادگیری مشارکتی با شعار از هم‌آموزی، باهم‌آموزی و به‌هم‌آموزی، از محور‌های اساسی گام دوم عدالت آموزشی در دوره متوسطه است.

آذرکیش، پیوند آموزش با نیاز‌های واقعی کشور را از اولویت‌های این دوره دانست و گفت: تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده برای بازار کارو ایجاد ارتباط عمیق میان آموزش متوسطه، صنعت و اقتصاد، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی این معاونت در راستای تحقق اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی با تأکید بر پیشگامی در فناوری‌های آینده، افزود: سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه هوش مصنوعی، مهارت‌های دیجیتال و توانمندسازی نسل جدید، آموزش متوسطه را به موتور محرک توسعه انسانی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه در پایان با قدردانی دوباره از رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور رئیس‌جمهور در جمع مدیران آموزش و پرورش، پیام روشنی از جایگاه راهبردی تعلیم و تربیت در دولت چهاردهم دارد و پشتوانه‌ای جدی برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و آینده‌سازی کشور است.