معاون حج و عمره سازمان حج از شروع دریافت رقم طلب (مقدمه صدور روادید) برای حج پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت: براساس تعجیل کشور میزبان، نسبت به سال گذشته قمری حدود یک ماه در زمان بندی برنامههای حج، جلوتر هستیم.
آقای رضایی ادامه داد: انتظار میرود آموزش زائران نیز با هماهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، از اواخر این ماه آغاز شود.
در ادامه این نشست، مدیرعامل موسسه عمره سعادت نیز، شرایط عملیات عمره کنونی را خوب توصیف و آخرین اعزام کاروان عمره را دهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.
آقای نصراله فرهمند با اشاره به اینکه زائران ایرانی همانند زائران دیگر کشورها خدمات درمانی را از درمانگاههای کشور میزبان دریافت میکنند، افزود: علی رغم پیگیریهای مستمر، در این شهر برای ارائه خدمات درمانی توسط مرکز پزشکی حج و زیارت، مجوزی صادر نشده است.
برنامه ریزی برای اعزام ایرانیان خارج از کشور به سفر عمره
مدیرعامل موسسه عمره سعادت همچنین از آغاز برنامه ریزیها برای اعزام ایرانیان خارج از کشور به سفر عمره خبر داد و گفت: در مرحله نخست این طرح برای ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس اجرا میشود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از مسئولان مربوط خواست با طرف سعودی مکاتبه کنند تا نارضایتی زائران در مدینه از نحوه ارائه خدمات درمانی برطرف کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت هم با توجه به افزایش تعداد زائران کشورهای مختلف در ماههای رجب، شعبان و رمضان، گفت: برای افزایش رفاه زائران در دریافت خدمات مطلوب پزشکی، تلاش و پیگیری انجام شود.
ارائه خدمات درمانی به بیش از ۵۷ هزار زائر عمره تاکنون
در ادامه این نشست، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، از ارائه خدمات درمانی به ۵۷ هزار و ۳۰۰ زائر عمره تاکنون در کشور میزبان اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۱۰ بیمار برای مداوا در بیمارستانهای سعودی بستری شدند.
آقای سید علی مرعشی افزود: از ابتدای عملیات عمره تاکنون تعداد زائران ایرانی فوت شده در مکه ۷ نفر و در مدینه ۵ نفر بوده است و تاکنون ۸ هزار و ۳۳۷ نفر از زائران حج پیش رو نیز معاینه شدهاند و تاریخ پایان معاینات هم عید مبعث خواهد بود.
افزایش ۴۰ درصدی اعزام به عتبات در آذر ماه
در این نشست، معاون عتبات عالیات سازمان حج نیز با اشاره به افزایش حدود ۴۰ درصدی اعزامها به عراق در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از همکاری نکردن برخی شرکتهای هواپیمایی برای تامین پروازهای عتبات گله کرد.
آقای مرتضی آقایی با اشاره به استقبال زائران از سفر هوایی افزود: پیش بینی میشود که آمار اعزام زائران در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل هم حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار میرود با وجود توقف سه ماهه اعزام کاروانهای زیارتی به عراق بدلیل جنگ ۱۲ روزه، آمار اعزام زائران نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیات نیز برلزوم تشکیل هرچه سریعتر شورای راهبری عتبات برای حل و فصل مسائل این حوزه تاکید و تصریح کردند: این شورا میتواند در برنامه ریزی ها، پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت خدمات که حق زائر است، نقش موثری ایفا کند.
در این نشست همچنین آقای حسین اسماعیلی مدیر دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری گزارش مشروحی از آسیب شناسی عملیات حج ۱۴۰۴ ارائه داد و به سیاستها و رویکردها دربارۀ عملیات حج گذشته و ارزیابیهای انجام شده در حوزههای ستادی و مدیریتی، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، اسکان و بهداشت و درمان اشاره کرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تصریح کرد: نقاط قابل بهبود و نقاط قوت برای مسئولان مربوط ارسال شود تا آنچه حق زائر است مدنظر قرار گرفته و برای حج پیش رو اصلاح شود.
حفظ عزت، کرامت، سلامت و امنیت حجاج در اولویت است
آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت: کارگزاران باید دربارۀ نحوه مواجهه با مشکلات و رفع آنها توجیه شوند و ضمن انجام وظایف و تکالیفی که برعهده دارند پاسخگوی درخواستهای زائران باشند. حفظ عزت، کرامت، سلامت و امنیت حجاج در اولویت است و زائر باید نسبت به حقوق خود و آنچه که در کشور میزبان با آن مواجه خواهد شد، توجیه شود.