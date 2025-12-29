پخش زنده
رویداد سدرا با همکاری سازمان بسیج علم و فناوری یزد و پارک علم و فناوری، دانشگاهها و شورای شهر به مدت ۲ دو روز در محل کارخانه نوآوری درخشان یزد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رویداد سدرا در راستای نقشه راه بسیج علمی و نهضت جدید علمی و شبکه سازی، گفتمان سازی و جریان سازی و تربیت کادر تراز علمی و در راستای حل مسائل مردم برگزار میشود.
طرحهای متعددی در حوزههای فعالیت نهضت و خیزش جدید علمی وجود دارد از جمله طرح امام صادق که در همین راستا رویداد سدرا در حال برگزاری است.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه الغدیر یزد گفت: ۱۱۰ طرح در دبیرخانه این رویداد به ثبت رسیده که این طرحها در هشتم و نهم دی ماه بررسی و عصر فردا تیمهای منتخب معرفی میشوند.
میرقانعی افزود: در رویداد سدرا طرحهای منتخب علاوه بر مشاوره و راهبری و حمایتهای معنوی ازحمایتهای مادی هم بهرهمند خواهند شد.