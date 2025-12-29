بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به ناترازی انرژی بهویژه در حوزه گاز، گفت: در راستای مصرف ایمن و بهینه گاز در کشور، شرکت ملی گاز ایران امسال تفاهمنامهای را با وزارت آموزش و پرورش به امضا رسانده است که هدف اصلی آن، فرهنگسازی عمیق، مستمر و پایدار در میان دانشآموزان مقطع ابتدایی است.
سعید عباسی ادامه داد: بر همین اساس، سامانه تعاملی «همیار گاز» طراحی و راهاندازی شده تا دانشآموزان، معلمان و امسال برای نخستینبار مدیران مدارس بتوانند بهصورت هدفمند در این طرح مشارکت کنند.
وی افزود: این سامانه با محوریت آموزش مصرف ایمن و بهینه گاز، بستری جذاب و کاربردی برای انتقال مفاهیم مهم انرژی فراهم کرده است.
عباسی با بیان اینکه سامانه همیار گاز در سه بخش «آشنایی با شرکت ملی گاز ایران»، «مصرف ایمن گاز» و «مصرف بهینه گاز» طراحی شده است، اضافه کرد: دانشآموزان پایههای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی میتوانند با حضور در این سامانه، ضمن بازی و سرگرمی، آموزش ببینند و در پایان بر اساس امتیازهای کسبشده از جوایز پیشبینیشده بهرهمند شوند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ادامه داد: در این طرح، هر ماه به ۱۰۰ دانشآموز و ۲۰ معلم جوایزی اهدا میشود، هرچند تأکید اصلی این سامانه بر آموزش و فرهنگسازی است و جوایز فقط نقش مشوق را ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش در سنین پایه، تصریح کرد: اگر فرهنگ مصرف ایمن و بهینه انرژی از دوران ابتدایی آموزش داده شود، دانشآموزان علاوه بر تأثیرگذاری بر رفتار مصرفی خود، میتوانند این آموزهها را به خانوادههایشان منتقل کرده و در آینده نیز بهعنوان شهروندانی مسئولیتپذیر نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی ایفا کنند.
عباسی در پایان ضمن قدردانی از دانشآموزان و معلمان عزیزی که سال گذشته در اجرای این طرح مشارکت داشتند، گفت: انتظار داریم امسال نیز با استقبال گستردهتر مدارس، دانشآموزان و معلمان استان بوشهر با مراجعه به سامانه «همیار گاز» در تحقق اهداف آموزشی و فرهنگی این طرح ملی سهیم باشند.
کارشناس طرح ملی همیار گاز استان بوشهر هم با اشاره به اجرای این طرح آموزشی در استان گفت: سامانه آموزشی همیار گاز بهعنوان یک دستیار آموزشی تعاملی برای دانشآموزان و معلمان طراحی شده و در قالب طرح ملی همیار گاز، بهمدت چهار ماه تا پایان اسفندماه در حال اجراست.
فاطمه آذربان افزود: دانشآموزان در این طرح با حضور در سامانه همیار گاز، بهصورت کاربردی با مفاهیم مصرف ایمن و بهینه گاز آشنا میشوند و در پایان هر ماه، به ۱۰۰ دانشآموز و ۲۰ معلم برتر جوایزی از سوی شرکت گاز اهدا میشود.
فاطمه آذربان با اشاره به زمانبندی اجرای طرح، اظهار کرد: اجرای طرح همیار گاز از نیمه آذرماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد و در این مدت، دانشآموزان از طریق آموزشهای تعاملی، بازیها و فعالیتهای آموزشی با اصول صحیح مصرف گاز آشنا میشوند.
کارشناس طرح ملی همیار گاز استان بوشهر با اشاره به استقبال قابل توجه مدارس از این طرح یادآور شد: سال گذشته حدود ۱۰۰ معلم و نزدیک به ۱۵۰۰ دانشآموز در طرح همیار گاز مشارکت داشتند، اما امسال تنها در دو ماه ابتدایی اجرای طرح، ۵۷۰ معلم و ۲۶۱۹ دانشآموز در سامانه ثبتنام کردهاند که این آمار نشاندهنده رشد چشمگیر مشارکت و اثرگذاری این طرح آموزشی است.
وی همچنین از اجرای یک پویش ویژه در سردترین روزهای سال خبر داد و گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ دی، پویش ویژهای با عنوان «من یک مراقب گازم» برگزار میشود که دانشآموزان میتوانند از طریق سامانه همیار گاز در این پویش شرکت کنند و علاوه بر جوایز ماهانه طرح، از جوایز ویژه این پویش نیز بهرهمند شوند.
آذربان در پایان تأکید کرد: سامانه همیار گاز فراتر از یک بستر آموزشی است و با افزایش آگاهی دانشآموزان در سنین پایه، میتواند نقش مؤثری در انتقال فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز به خانوادهها و در نهایت به جامعه ایفا کند.