به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ازپکن، لان فوآن، وزیر دارایی چین، در کنفرانس ملی کار مالی که درپکن برگزار شد، گفت: چین در سال آینده سیاست مالی فعال‌تری را در پیش خواهد گرفت. این رویکرد با مواضع اخیر کنفرانس مرکزی کار اقتصادی هم‌راستا محسوب می‌شود که لحنی تازه در سیاست‌گذاری‌ها داشته است.

طی این نشست بر اجرای اقدامات قوی‌تر در سال ۲۰۲۶ برای بهره‌گیری بهتر از نقش اوراق قرضه دولتی و افزایش کارایی پرداخت‌های انتقالی تأکید شد.

بر اساس جمع‌بندی این جلسه، ساختار هزینه‌ها به‌طور مستمر اصلاح خواهد شد و هماهنگی بیشتری میان سیاست‌های مالی و پولی ایجاد می‌شود.

وزارت دارایی چین اعلام کر:در حمایت مالی از برنامه‌های مبادله کالا‌های مصرفی برای تقویت مصرف ادامه خواهد یافت. همچنین سرمایه‌گذاری مؤثر گسترش می‌یابد و بودجه حوزه‌های کلیدی از جمله نیرو‌های مولد باکیفیت جدید و توسعه استعداد‌ها افزایش پیدا می‌کند.

لان فوان تأکید کرد: سیاست‌های مالی از اشتغال‌زایی و رشد درآمد حمایت خواهد کرد، آموزش باکیفیت را تقویت می‌کند، خدمات درمانی و بهداشتی را بهبود می‌بخشد و نظام تأمین اجتماعی را ارتقا می‌دهد.

وی همچنین تسریع در رسیدگی به ریسک‌های ناشی از بدهی‌های پنهان موجود و مهار دقیق ایجاد بدهی‌های جدیدرا خواستار شد.