استاندار قم از حمایت دولت برای توسعه زیرساختها و فضاهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: مجموعه متمرکز این دانشگاه تا سه سال آینده ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در مراسم عهد و میثاق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با معارف اهل بیت در حرم مطهر بانوی کرامت به ضرورت تامین و ساخت زیر ساختهای دانشگاه فرهنگیان قم اشاره کرد و گفت: از برنامههای توسعهای دانشگاه فرهنگیان حمایت میکنیم و برای رشد و توسعه دانشگاه فرهنگیان قم با همت مدیران دانشگاه زیر ساختهای لازم برای دانشگاه فراهم خواهد شد.
استاندار قم افزود: طراحی و ساخت مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان با همکاری و حضور مدیران دانشگاه در حال انجام است و مرحله اولیه طراحی به انجام رسیده و تا سهسال آینده مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان با اعتبار ۴ همتی وارد عملیات ساخت و بهره برداری خواهد شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم هم در خصوص این مراسم گفت: مراسم تجدید عهد و پیمان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با کریمه اهل بیت برای نخستین بار در شبستان حضرت زهرا اجرا شد و در این مراسم اهدای قرآنهای هدیه داده شده از طرف مقام معظم رهبری به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم نیز انجام شد.