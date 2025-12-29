پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال تیم های «آنگولا و مصر» و «زامبیا و مراکش»، از شبکه ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته سوم مرحله گروهی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۱۹:۳۰، تقابل بین دو تیم آنگولا و مصر را با گزارشگری رضا جعفری و به صورت زنده پوشش میدهد.
مصر با ۲ بازی و کسب ۶ امتیاز در صدر جدول است و آنگولا با ۲ بازی و یک امتیاز در رتبه ۴ جدول قرار دارد.
جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، به عنوان معتبرترین تورنمنت فوتبال در قاره سیاه، از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی، به میزبانی کشور مراکش برگزار میشود.
شبکه ورزش در جریان مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا، امشب تقابل بین دو تیم زامبیا و مراکش را به صورت زنده پوشش میدهد.
شبکه ورزش از ساعت ۲۲:۳۰، در چارچوب دور سوم و پایانی مرحله گروهیجام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، دیدار تیمهای ملی زامبیا و مراکش را با گزارشگری محسن ابوفاضلی و به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
مراکش با ۴ امتیاز در صدر جدول است و زامبیا با ۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.
مسابقات جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، فرصتی برای قدرتنمایی مدعیان قهرمانی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ است و تیمها برای کسب عنوان قهرمانی قاره و اعتباری جهانی با یکدیگر به رقابت میپردازند.