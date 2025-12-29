پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج در مراسم رونمایی از مستند تلویزیونی «مهر» گفت: این اثر فاخر با هنرنمایی متعهدانه سازندگان خود، مقام والای شهادت و ولایتمداری دانشجومعلم شهیده فائزه رحیمی را بهزیبایی به تصویر کشیده و گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل امروز و آینده به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عبدالرضا آزادی در مراسم رونمایی از مستند فاخر و تلویزیونی «مهر» که بخشی از زندگی دانشجومعلم شهیده فائزه رحیمی را به تصویر میکشد، اظهار کرد: این مستند، جلوهای از هنرنمایی ارزشمند و متعهدانه سازندگان آن در تبیین مقام والای شهادتِ شهیده گرانقدر، سرکار خانم فائزه رحیمی است؛ بانویی دلداده اسلام، دلبسته انقلاب اسلامی و عاشق ولایت.
وی افزود: متن فاخر و اثرگذاری که توسط مادر بزرگوار این شهیده خطاب به مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) قرائت شد، بهروشنی عمق ارادت، عشق و اخلاص ایشان نسبت به رهبر عزیز انقلاب و جایگاه رفیع ولایت را به تصویر کشید و نشان داد که این شهیده والامقام تا چه اندازه دلسپرده و شیفته این مسیر الهی بودهاند.
سردار آزادی با اشاره به علاقه قلبی شهید فائزه رحیمی به سردار مقاومت، شهید سلیمانی گفت: ایشان همچنین دلباخته مکتب شهید عزیزمان، حاج قاسم سلیمانی بودند؛ شهید بزرگ مقاومت، شهید امت اسلامی و شهید ملت ایران که در این مسیر نورانی، جان خویش را خالصانه تقدیم کرد و به دست شقیترین دشمنان بشریت به شهادت رسید تا به الگویی ماندگار برای آیندگان، برای همه معلمان، دانشجومعلمان و تمامی دلبستگان این مکتب، این مرام و این راه تبدیل شود.
وی در ادامه از ریاست دانشگاه فرهنگیان، معاون فرهنگی، مسئول حوزه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و تمامی دستاندرکاران کنگره شهدای دانشجومعلم، بهویژه رئیس سازمان بسیج فرهنگیان، تقدیر و تشکر کرد و گفت: حضور خانواده معظم شهیده، سازندگان اثر، تهیهکننده و کارگردان، و همچنین نقشآفرینی خواهر گرامی سرکار خانم ملکی در بازآفرینی شخصیت شهیده، این محفل را باشکوه و اثرگذار کرد.
روایت مادر شهیده فائزه رحیمی از آرزوی دیدار رهبری
مادر شهیده دانشجومعلم فائزه رحیمی با اشاره به روحیه دغدغهمند و خالصانه دختر شهیدش، از نامهای سخن گفت که فائزه در زمان حیات خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و در آن با نگاهی مسئولانه و سرشار از اخلاص، خواستار توجه ویژه و دیدار با فرزندان مجموعه «بینهایت» شده بود.
روایت مادر شهیده فائزه رحیمی از آرزوی دیدار رهبریبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مادر شهیده دانشجومعلم فائزه رحیمی در مراسم رونمایی از مستند فاخر و تلویزیونی مهر» بخشی از زندگی دانشجو معلم شهید فائزه رحیمی با اشاره به ابعاد کمتر گفتهشدهای از روحیه و دغدغههای دختر شهیدش، از نامهای سخن گفت که فائزه در زمان حیات خود برای مجموعه «بینهایت»؛ خطاب به مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نوشته بود گفت: او در آن نامه از آقا درخواست کرده بود که به فرزندان «بینهایت» ـ که وابسته به آستان قدس رضوی هستند و از کلاسها و برنامههای آموزشی مناسبی بهرهمند میشوند، توجه ویژهای و دیدار داشته باشند و این موضوع مورد عنایت قرار گیرد. هدفم از بیان این مطلب آن است که یادآور شوم فائزه دختری با چنین روحیه و دغدغهای بود و چنین خواستهای را با خلوص نیت مطرح کرده بود.
وی در ادامه با اندوه و در عین حال رضایت قلبی بیان کرد: متأسفانه خود فائزه توفیق تشرف به زیارت آقا را پیدا نکرد، اما به لطف خداوند متعال، پس از شهادت ایشان، این زیارت نصیب فرزندان «بینهایت» شد.
مادر شهیده فائزه رحیمی در پایان سخنان خود گفت: فقط میخواستم بگویم که فائزه آرزوی دیدار آقا را در دل داشت؛ هرچند پس از شهادتش این توفیق نصیب فرزندان «بینهایت» شد. اطمینان دارم که اگرچه فائزه بهصورت جسمانی در میان آن جمع حضور نداشت، اما بیتردید روح او همراه و حاضر در جمع آن عزیزان بوده است.