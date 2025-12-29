پخش زنده
نوزاد عجول در محور برفگیر تکاب- شاهیندژ در آمبولانس متولد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمرآذربایجانغربی با اشاره به تولد نوزاد عجول درعملیات نجات جان مادر باردار درمحوربرفگیرتکاب-شاهیندژ گفت: امروز گزارشی مبنی بر بدحال بودن مادر باردار در روستای سخت گذر سلیمانآباد در محور تکاب- شاهیندژ به ستاد عملیات هلال احمر اعلام شدکه بلافاصله نجاتگران هلالاحمر پایگاه امدادونجات مائین بلاغ تکاب به محل اعزام شدند.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی و سخت گذر و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام دادند که نوزاد عجول در آمبولانس چشم به جهان گشود و مادر و نوزاد سالم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.