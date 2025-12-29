پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت : ۵۹۲ واحد موتورخانه در استان امسال بهینهسازی شده و این میزان بیانگر تحقق ۲۶۵ درصدی برنامههای بهینهسازی مصرف گاز در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ناصر حسینی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، تعداد ۵۹۲ واحد موتورخانه در سطح استان توسط شرکت گاز استان کرمانشاه بهینهسازی شده؛ این در حالی است که هدفگذاری سالانه برای این مدت، ۲۲۳ واحد بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات اقدامات انجامشده، تصریح کرد: از مجموع موتورخانههای بهینهسازیشده، ۳۹۶ واحد اداری، ۷۸ واحد آموزشی و ورزشی، ۷۰ واحد مسکونی، ۴۰ واحد تجاری و ۸ واحد گردشگری بوده است.
حسینی تأکید کرد: بهینهسازی موتورخانهها نقش بسیار مؤثری در کاهش مصرف گاز، افزایش راندمان انرژی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی دارد و این خدمات بهصورت کاملاً رایگان توسط کارشناسان واحد بهینهسازی شرکت گاز استان کرمانشاه برای ساختمانهای دارای موتورخانه انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان استفاده از این طرح میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کرمانشاه، نسبت به ثبتنام اقدام کرده و در نوبت بهرهمندی از خدمات بهینهسازی قرار گیرند.