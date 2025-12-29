نازنین انوری و نیکی ثابتی عنوان قهرمانی هفته دوم مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی به میزبانی کیش را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته دوم رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۱۰ در زمین‌های مجموعه کی‌کورت کیش دنبال شد و تیم‌های برتر بخش بانوان پس از رقابت‌های فشرده به دیدار نهایی راه یافتند.

تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری در مرحله نیمه‌نهایی، موفق شدند از سد زوج سوگند اسدی و ملینا فدایی عبور کنند و جواز حضور در مر حله نهایی را به دست آورند.

نازنین انوری و نیکی ثابتی در دیگر دیدار این مرحله، با ارائه نمایشی منسجم برابر ساره هژبر و فاطمه سرسنگی به برتری رسیدند و به عنوان دومین تیم مرحله نهایی معرفی شدند.

زوج نازنین انوری و نیکی ثابتی در دیدار پایانی بخش بانوان، با نتایج مشابه شش بر دو در هر دو ست، تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری را شکست دادند و عنوان قهرمانی هفته دوم این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

همزمان رقابت‌های مرحله نیمه‌نهایی بخش مردان نیز در حال برگزاری است تا ترکیب فینالیست‌های این بخش مشخص شود.

این رویداد با حضور ۶۰ ورزشکار برگزار شد.

سرداوری مسابقات بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است.

مدیریت این رقابت‌ها را کسری حجازی بر عهده دارد. پس از پایان این مسابقات، رقابت‌های بین‌المللی BT۵۰ با جایزه چهار هزار دلاری آغاز خواهد شد.

مسئولیت کمیته تنیس ساحلی کشور بر عهده میلاد کی‌مرام است.