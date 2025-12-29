به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات هرمزگان گفت: ۱۸۵ مسجد در هرمزگان آماده پذیرایی از معتکفان هستند.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: این مساجد برای عبادت بیش از ۲۱ هزار تن ظرفیت دارند.

وی گفت: مراسم اعتکاف امسال با چند برنامه ویژه شامل؛ تفکیک مساجد مادر و دختر، پدر و پسر، معتکف اولی ها، دانشجویان و نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات هرمزگان افزود: شهرستان‌های بندرعباس، میناب و رودان بیشترین استقبال را از مراسم معنوی اعتکاف داشته‌اند.

معتکفان از سحرگاه ۱۳ تا اذان مغرب ۱۵ رجب را در مسجد برای عبادت می‌مانند.

پارسال بیش از ۲۱ هزار تن در هرمزگان معتکف شده‌اند.