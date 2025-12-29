پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی و شادی مردم ایران
پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «کوثر» و «ظفر» به مدار زمین، غرور و شادی مردم ایران را به همراه داشت.
این دستاورد با استفاده از تجهیزات بومی و علیرغم تحریمها و فشارهای خارجی محقق شد و نشان داد ایران در سایه اقتدار و تلاش دانشمندان جوان خود میتواند به هر نقطهای که اراده کند دست یابد.
مسئولان و کارشناسان این موفقیت را تنها یک اقدام علمی ندانسته و آن را نماد امید، دانش و جسارت ایرانی معرفی کردند. به گفته آنان، ارسال ماهواره به فضا بیانگر پیشرفت روزافزون کشور و نتیجه تلاش دانشمندانی است که با وجود تهدیدها و تحریمها، توانستند توان علمی ایران را به دنیا ثابت کنند.
این رویداد، علاوه بر جنبه فنی، پیامآور سربلندی و افتخار ملی برای مردم ایران اسلامی بود.