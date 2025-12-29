پخش زنده
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت شهر کهن دارابگرد بهعنوان نخستین پایتخت ساسانیان، ایجاد پایگاه میراث فرهنگی را گامی اساسی در جهت حفاظت، پژوهش و معرفی شایسته این محوطه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی با علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در محل این معاونت، دیدار و گفتوگو کرد.
تشکیل پایگاه میراث فرهنگی شهر کهن دارابگرد و تدوین پرونده موقت برای ثبت جهانی این محوطه باستانی، از موضوعات مطرحشده در دیدار نماینده داراب با قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی بود.
دارابی در این نشست بر لزوم همافزایی میان دستگاههای ملی و محلی برای پیشبرد برنامههای پژوهشی و حفاظتی تأکید کرد.
نماینده مردم داراب و زریندشت هم با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و هویتی این محوطه، تسریع در روند کاوشها و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ثبت جهانی دارابگرد را خواستار شد و این اقدام را زمینهساز توسعه پایدار فرهنگی و گردشگری منطقه دانست.
در این دیدار، موضوعات مرتبط با تشکیل پایگاه میراث فرهنگی شهر کهن دارابگرد، آغاز دور جدیدی از کاوشهای علمی و نظاممند در این محوطه تاریخی و همچنین تدوین پرونده موقت برای ثبت جهانی دارابگرد در فهرست میراث جهانی یونسکو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شهرستان داراب از توابع استان فارس است و شهر تاریخی دارابگرد که در فاصله حدود ۶ کیلومتری این شهر قرار دارد، در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و از مهمترین محوطههای باستانی مرتبط با دوره ساسانی بهشمار میآید.