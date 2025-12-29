به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه به بارش سنگین برف و یخبندان شدید، تمامی مدارس شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان، خوانسار و بوئین میاندشت فردا نهم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

جلال سلمانی افزود: همچنین تمامی آزمون‌های داخلی دی ماه دانش آموزان این شهرستان‌ها لغو و به زمان دیگری که با تشخیص مدیر مدرسه مشخص خواهد شد، موکول می‌شود.

وی گفت: مدارس ابتدایی بخش مهردشت نیز فردا غیرحضوری خواهد بود، اما امتحانات مقطع متوسطه به قوت خود باقی خواهد بود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در مناطق تیران‌وکرون و میمه نیز مدارس با یکساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.