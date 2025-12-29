پخش زنده
با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور امروز بارندگیها به نواحی شرقی رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما امروز در مناطقی از استانهای سمنان خراسان شمالی خراسان رضوی و خراسان جنوبی و مناطقی از گلستان بارش باران گزارش شد.
هوای بخشهایی از استانهای فارس کرمان و هرمزگان هم بارانی بود.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد بارش برف و باران تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد. با توجه به کاهش محسوس دما، سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه هشدار نارنجی سرمای شدید و یخبندان صادر کرده است.