جشن «پسران ایران زمین» برای دومین سال پیاپی و به مناسبت ولادت حضرت جوادالائمه (علیه السلام) در تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشن که با حمایت دستگاههای فرهنگی از جمله اداره کل تبلیغات اسلامی و به همّت کانون احباب و موسسه طارق تبریز برگزار میشود، به دنبال ترویج و حفظ فرهنگ ایرانی و ایجاد حس تعلق و هویت ملی در میان پسران با هدف تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و ملی است.
آشنایی پسران دهه هشتادی و نودی با تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی از دیگر اهداف جشن پسران ایران زمین است و این مفاهیم و پیامها در قالب برنامههای متنوعی، چون سرود، نمایش، استندآپ کمدی، ورزش باستانی، اجرای حرکات نمایشی به مخاطبان منتقل خواهد شد.
تجلیل از نخبگان پسر استان در رشتههای علمی، قرآنی، ورزشی، هنری، اجتماعی و فرهنگی از دیگر بخشهای جشن خانوادگی پسران ایران زمین پنجشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۵ در محل سینما ناجی تبریز برگزار خواهد شد.