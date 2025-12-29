اردوی تلفیقی راهیان نور و راهیان پیشرفت، فرهنگیان استان گلستان
در اردوی تلفیقی راهیان نور و راهیان پیشرفت، فرهنگیان استان گلستان میهمان سرزمین نور و ایثار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این سفر معنوی تربیتی پیشگامان عرصه تعلیم و تربیت، در یادمان شهدای اندیمشک تجدید میثاق کرده و از مکتب جاودانه دفاع مقدس، درسهای ماندگار ایثار، استقامت و ولایتمداری را گرفتند. کاروان فرهنگیان گلستان، در ادامه این سفر، از یادمان شهدای عملیات فتحالمبین، منطقه عملیاتی فکه و یادمان عملیات و الفجر مقدماتی و موزه دفاع مقدس و کانال کمیل نیز بازدید کردند. در این بازدید سد کرخه؛ بزرگترین سد خاکی غرب آسیا، نمایی ملموس از دستاوردهای سترگ جمهوری اسلامی ایران را پیش چشم معلمان قرار داد. این تجربه معنوی معلمان را در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و پیشرفت قرار می دهد.