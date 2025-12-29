پخش زنده
ستاد مدیریت بحران شهرستان تکاب وضعیت تعطیلی مدارس این شهرستان در روز سه شنبه ۹ دی ماه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان بعلت بارش برف و برودت هوا وضعیت مدارس شهرستان بشرح ذیل اعلام میگردد.
تمامی مقاطع تحصیلی مدارس روستایی شهرستان تکاب در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه شنبه 9 دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدارس ابتدایی شهری در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه شنبه 9 دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم شهری نیز از ساعت ۹:۳۰ شروع خواهد شد.