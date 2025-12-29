به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: خیران سلامت در این طرح آمادگی اهدای هزار عینک طبی را اعلام کرده‌اند که نقش مؤثری در حمایت از دانش‌آموزان کمتر برخوردار و ارتقای سلامت عمومی جامعه دانش‌آموزی دارد.

بهنام امینی با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقای سلامت بینایی دانش‌آموزان کم‌بضاعت و با مشارکت خیران سلامت و همکاری مدیران مدارس در نواحی شش‌گانه شهر اصفهان اجرا می‌شود، افزود: دانش‌آموزان واجد شرایط که از سوی مدیران مدارس معرفی می‌شوند، از عینک طبی رایگان بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: در گام نخست این طرح و با همکاری مدیریت آموزش‌وپرورش ناحیه ۴، ۹۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس این ناحیه عینک طبی رایگان دریافت کردند و مراحل بعدی اجرای طرح در سه‌ماهه دوم سال تحصیلی دنبال می‌شود.

امینی ادامه داد: دانش‌آموزان مدارس نواحی ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ شهر اصفهان نیز تحت پوشش این طرح قرار دارند تا عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای دانش‌آموزان محقق شود.