به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، همزمان با روز ملی ایمنی در برابر زلزله، مانور و آموزش زلزله در مدارس شهری و روستایی در شهرستان لنگرود برگزار شد.

دانش‌آموزان پس از آموزش‌های تئوری، به صورت عملی با نحوه مواجهه ایمن با زلزله، شناسایی مکان‌های امن در کلاس‌ها و مدارس و مسیر‌های خروج اضطراری آشنا شده و آنها را تمرین کردند تا آمادگی لازم برای رویارویی با حوادث طبیعی را کسب کنند.

در این مانور، کارکنان بهداشتی و اداری با آموزش‌های مدیریت بحران، رفتار‌های ایمن، نحوه خروج اضطراری و امداد و نجات، آمادگی خود را برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه افزایش دادند و تمرین‌های عملی را به اجرا گذاشتند.

در منجیل هم طرح غربالگری بیماری‌های غیرواگیر شامل سنجش فشار خون و دیابت در بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهر اجرا شد. در این برنامه علاوه بر انجام غربالگری، آموزش‌های لازم در زمینه سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌های مزمن به افراد ارائه شد و کسانی که نتایج غیرطبیعی داشتند برای پیگیری به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.

همچنین در شهرستان رودبار آزمون آسکی بهورزان فارغ‌التحصیل سال ۱۴۰۳ در آموزشگاه بهورزی برگزار شد. این آزمون با هدف سنجش مهارت‌های علمی، عملی و بالینی بهورزان اجرا شد و توانمندی آنان در ارائه مراقبت‌های اولیه سلامت، آموزش بهداشت و مدیریت خدمات سلامت در ایستگاه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.