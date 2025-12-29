به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات گلف رنکینگ جهانی آزاد آماتور از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دی‌ماه به میزبانی کایابلیک ترکیه برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها دارای امتیاز رنکینگ جهانی آماتور است و امتیاز بازیکنان در رنکینگ جهانی ثبت می‌شود.

با دعوت حسن کریمیان سرمربی تیم ملی سجاد کرم‌پور، سعید براتی، میلاد حاجی‌پور و قیس صفری‌زاده ملی‌پوشان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.

نمایندگان گلف ایران ۱۷ دی ماه عازم ترکیه خواهند شد و بعد از برگزاری یک جلسه تمرینی در این کشور از ۱۹ دی ماه به مصاف حریفان خواهند رفت.

گفتنی است در دوره گذشته این رقابت‌ها ۵۶ گلفر از ۱۱ کشور از جمله روسیه، بریتانیا، آلمان، کرواسی و هلند حضور داشتند.