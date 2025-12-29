تیم‌های پالایش نفت شازند و شهرداری ساوه در خانه به ترتیب از مس سونگون و نفت بندرعباس پذیرایی می‌کنند و سن ایچ میهمان عرشیا شهر قدس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته بیست و یکم این رقابت‌ها سه‌شنبه نهم دی ماه پالایش نفت شازند میزبان مس سونگون است، سن ایچ ساوه میهمان عرشیا شهر قدس خواهد بود و شهرداری ساوه از پالایش نفت بندرعباس پذیرایی می‌کند.

تا پیش از این دیدار و تا پایان هفته بیستم سن ایچی‌ها با ۳۴ امتیاز همچنان در خانه پنجم جدول باقی مانده‌اند و پالایش نفت شازند هم با همان ۱۶ امتیاز قبلی یازدهم است.

دیگر نماینده فوتسال استان، شهرداری ساوه هم با پیروزی قاطع هفته گذشته خود ۱۳ امتیازی و با یک پله جهش خود را به خانه دوازدهم جدول رسانده است.

تمامی مسابقات هفته بیست و یکم از ساعت ۱۶ روز سه شنبه نهم دی در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.