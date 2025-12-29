تحقق ۸۳ درصدی مصوبات زکات استان بوشهر

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و رئیس شورای عالی زکات استان گفت: از مجموع ۲۲۳ میلیارد تومان زکات مصوب استان بوشهر، تاکنون ۸۳ درصد آن محقق شده است که این آمار در سطح کشور کم‌نظیر و نمونه محسوب می‌شود.