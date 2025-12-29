بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در تشریح نتایج جلسات شورای عالی زکات استان، اظهار کرد: در این جلسات دو محور اساسی دنبال میشود؛ نخست بررسی و ارزیابی مصوبات گذشته و دوم برنامهریزی و تصویب مصوبات جدید برای آینده.
وی با اشاره به عملکرد مثبت استان در حوزه زکات، افزود: با وجود آنکه هنوز به پایان سال مالی نرسیدهایم و همچنین در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، تا کنون بخش قابل توجهی از زکات پیشبینیشده استان تحقق یافته که این موضوع حاصل تلاش دبیرخانه زکات استان تحت نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
رئیس شورای عالی زکات استان بوشهر تصریح کرد: این میزان از تحقق زکات، امکان ارائه خدمات گسترده و مؤثر به جامعه هدف را فراهم کرده و آثار اجتماعی ارزشمندی به دنبال داشته است.
آیتالله صفایی بوشهری از تصویب مصوبهای جدید در این شورا خبر داد و گفت: بر اساس درخواست مدیرکل کمیته امداد استان، مقرر شد در سال آینده پنج درصد از مجموع نیازهای سازمان بهزیستی استان از محل وجوه زکات تأمین شود که این میزان اعتباری، رقمی در حدود دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان را شامل میشود.
وی اضافه کرد: این وجوه در مراکز تعیینشده و در راستای خدمترسانی مستقیم به جامعه هدف سازمان بهزیستی هزینه خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر یکی دیگر از مصوبات مهم شورای عالی زکات را ایجاد یک ساختار منسجم در سطح استان دانست و ادامه داد: بر اساس این تصمیم، تمامی افرادی که در حوزه زکات فعالیت میکنند، در یک نظام مشخص و شفاف ساماندهی میشوند تا آمار دقیق جمعآوری و نحوه مصرف زکات به طور کامل در اختیار کمیته امداد قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش فعال اهل سنت استان در پرداخت زکات، گفت: اهل سنت استان بوشهر در این زمینه همکاری بسیار خوبی دارند و وجوهی که توسط آنان جمعآوری میشود، با معادلسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی، تحت نظارت مرکز اسلامی، در همان مناطق اهل سنت و در مسیر عمران، آبادانی و رفاه مردم هزینه میشود.
امام جمعه بوشهر یادآور شد: هدف شورای عالی زکات این است که زکات جمعآوریشده، بهطور عادلانه و هدفمند، صرف توسعه همان مناطقی شود که مردم آن در پرداخت زکات مشارکت دارند؛ رویکردی که آثار و برکات فراوانی برای مردم این مناطق به همراه داشته است.
آیتالله صفایی بوشهری با قدردانی از تلاشهای کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: گزارش عملکرد ۱۰ ساله شورای عالی زکات نشان میدهد که میزان زکات جمعآوریشده از ۵ میلیون تومان به ۲۲۳ میلیارد تومان رسیده که این رشد بیانگر نعمت بزرگ زکات و آثار ملموس آن در حمایت از اقشار نیازمند جامعه است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر و دبیرشورای زکات نیز از پیگیری مصوبات شورای زکات استان خبر داد و گفت: در سومین نشست شورای زکات، ضمن مرور مصوبات جلسه قبل، اقدامات انجامشده و چالشهای پیشرو در حوزه زکات مورد بررسی قرار گرفت.
فرید محبی با اشاره به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی در خصوص برخی طرحهای حوزه سلامت، اظهار کرد: با تأکید نماینده ولیفقیه در استان و رئیس شورای زکات، طرحهایی که جزء وظایف ذاتی و دارای ردیف بودجه دولتی هستند، از محل اعتبارات زکات تأمین نخواهند شد و از میان هشت طرح پیشنهادی، تنها دو مورد مربوط به شهرستانهای جم و دیلم در دستور بررسی شورای زکات شهرستانی قرار گرفت.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به بررسی ظرفیت اسمی زکات، افزود: محاسبات انجامشده با همکاری سازمان جهاد کشاورزی پس از بررسی کارشناسی مجدد، مورد تأیید قرار گرفت، که نیازمند تلاش و برنامهریزی جدیتر است.
محبی از برنامهریزی برای برگزاری نشست جامع شورای زکات استان در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این نشست با حضور اعضای شورای زکات، ائمه جمعه و مدیران اجرایی شهرستانها و با محوریت زکات فطریه برگزار خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل چهار کارگروه تخصصی زکات شامل زکات خرما، زکات گندم و فطریه، زکات مستحبی و زکات اهل سنت خبر داد و افزود: این کارگروهها با دبیری ائمه جمعه استان تشکیل شده و نتایج کارشناسی آنها در شورای زکات استان مطرح و تصمیمگیری خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با انتقاد از تحقق نیافتن برخی مصوبات، از جمله جلسههای مربوط به جبران خدمات کشاورزان و برنامههای تبلیغی زکات، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرای مصوبات شورای زکات و ارائه گزارش عملکرد اقدام کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با ارائه گزارش عملکرد ۹ماهه حوزه زکات استان اظهار داشت: میزان زکات وصولشده در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری به ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده که با توجه به مصوبه ۱۶۶ میلیارد تومانی، تا کنون ۱۱۱ درصد برنامه ۹ ماهه محقق شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.
محبی عنوان کرد: براساس برآوردها در عملکرد زکات واجب ۵۲ درصد، در زکات مستحبی ۳۸ درصد و در کل فطریات، کفارات و مظالم ۳۶ درصد نسبت به به مدت مشابه سال قبل رشد داشتهایم و در عملکرد شاخصهای مختلف زکات در ۹ ماهه در مراکز نیکوکاری ۴ درصد رشد داشته که عقب هستیم در زکات واجب عام ۵۹ درصد رشد، در زکات مستحبی ۱۵ درصد رشد و در زکات فطریه و کفارات ۳۴ درصد رشد داشتهایم.
وی اضافه کرد: در زکات غیرمستقیم واریز به کمیته امداد ۱۱۱ درصد رشد، در کمک خیران به صورت زکات مستقیم ۲۷ درصد رشد، در زکات اعضاء شورای زکات ۱۱۰ درصد رشد و در کل زکات جذب شده در ۹ ماهه امسال ۲۹ درصد رشد داشتهایم.
محبی افزود: در درآمد زکات واجب نسبتبه کل زکات جمع آوری شده براساس برنامه باید ۷۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان جذب شود که تا کنون ۳۵ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان جذب شده یعنی ۵۳ درصد محقق شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه با اشاره به جذب مؤدیان زکات گفت: در بخش جذب مؤدیان، اقدامات انجامشده منجر به تحقق ۸۹ درصدی جذب مؤدیان هدفگذاریشده در استان شده است که نشاندهنده رشد مشارکت و اعتماد مؤدیان زکات است.
محبی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای اجرایی، تصریح کرد: باوجود تحقق بالای جذب مؤدیان، میزان وصول زکات متناسب با ظرفیت واقعی استان نیست و لازم است با همافزایی دستگاههای اجرایی و تقویت برنامههای تبلیغی، سهم تحقق مالی زکات افزایش یابد.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشست جامع شورای زکات استان در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این نشست با محوریت زکات فطریه و ارتقای عملکرد وصول و جذب مؤدیان برگزار خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در پایان یادآور شد: رشد ۳۹ درصدی وصول زکات، تحقق ۸۹ درصدی جذب مؤدیان و وصول ۱۶۶ میلیارد تومان زکات در ۹ ماهه سال جاری نشاندهنده روند رو به بهبود عملکرد زکات در استان است، اما تا رسیدن به ظرفیت کامل استان نیازمند اقدام عملی و اجرای دقیق مصوبات هستیم.