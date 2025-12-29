پخش زنده
رییس کل دادگستری گیلان گفت : تشکلهای مردم نهاد بازوان کمکی دستگاه قضا هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، رییس کل دادگستری گیلان امروز در نشست با نمایندگان تشکلهای مردم نهاد گیلان گفت: سمنها یا سازمانهای مردم نهاد چشم بینا و بازوان کمکی دستگاه قضا در استان و کشور هستند و میتوانیم با کمک هم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
مجید الهیان افزود: این افراد بدون دریافت هیچ وجهی و داوطلبانه مشکلات شهر، روستا و بخشهای خود را میبینند و عکس العمل نشان میدهند و با نگاه نقادانه و انعکاس آن البته در مسیر قانونی میتوانند به برطرف شدن مشکلات کمک کنند.
مشکلات زیست محیطی، زیرساختهای آب و فاضلاب، قطع جنگلها برای ساخت و سازهای غیرمجاز و مشکلات منابع طبیعی از جمله مسائلی بود که نمایندگان تشکلهای مردم نهاد درباره آن صحبت کردند.