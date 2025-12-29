به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به نقل از خبرگزاری حوزه، این واحدهای مسکونی با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های سکونتی طلاب طراحی و اجرا شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، طلاب ممتاز واجد شرایط در این واحد‌ها اسکان داده خواهند شد.

زمین طرح و بخشی از عملیات ساخت آن با همت و همراهی یکی از نیکوکاران تأمین شده است و ادامه روند ساخت، تکمیل و تجهیز واحد‌های مسکونی نیز با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و با مشارکت دفتر فنی و معاونت پشتیبانی انجام گرفته است.

طرح مسکونی «امام جواد (علیه‌السلام)» در به منظور حمایت از طلاب و ارتقای شرایط رفاهی آنان اجرا شده است و بهره‌ برداری از آن، گامی مؤثر در مسیر پشتیبانی عملی از جامعه طلاب به شمار می‌رود.