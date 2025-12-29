به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر، دکتر حسین ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در حاشیه نشست ستاد گرامیداشت ایام الله میلاد جوادالائمه علیه السلام (روز پسر) تا میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام (روز پدر) گفت: آیین اختتامیه دومین کنگره بین المللی راهکار‌های گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه، یکشنبه آینده با حضور اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی به میزبانی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در استان مازندران برگزار می‌شود.

قائم مقام دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر ادامه داد: بیش از ۱۹۰ مقاله علمی پژوهشی مسئله محور از اندیشمندان و صاحب نظران کشورمان و محققان کشور‌های اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، فرانسه، کلمبیا، پاکستان، هند، عراق، افغانستان و به دبیرخانه کنگره رسیده است که داوران داخلی و بین المللی کمیته علمی کنگره، پس از داوری آثار بیست اثر برتر را انتخاب و در آیین اختتامیه از این آثار تجلیل می شود.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر افزود: بحمدالله در چند سال اخیر برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی این نهاد مردمی با نگاه به مسایل روز اجتماعی و بهره مندی از همکاری دانشگاه ها، مراکز حوزوی و نهاد‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی داخلی و بین المللی در موضوعاتی همچون «غدیر»، «نهج البلاغه»، «حکمرانی علوی»، «سبک زندگی علوی»، «امامت»، «ولایت»، و ... توسعه و گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ و محتوا‌های تولید شده در حوزه‌های علمی، فرهنگی این نهاد مردمی، در دسترس عموم قرار دارد.