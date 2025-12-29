پخش زنده
خیران نیک اندیش استان اصفهان بیش از ۲۵۰ کیلوگرم محصولات لبنی بین نیازمندان توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه پنج اصفهان گفت:به همت خیران ۲۵۰ کیلوگرم پنیر و ۱۰۰ عدد خامه بین مددجویان کمیته امداد منطقه ۵ توزیع شد.
نصرالدین نصیری با تاکید بر نقش اقدامات کوچک، اما اثرگذار ادامه داد: مهربانی همیشه در بزرگی خلاصه نمیشود و گاهی یک کمک ساده میتواند انگیزهای بزرگ برای ادامه مسیر زندگی و تحمل سختیها باشد.
وی گفت: این اقدامات خیرخواهانه علاوه بر پربرکت کردن سفرهها، موجب تقویت روحیه همدلی در جامعه میشود و امیدواریم با تداوم این همراهیها، زنجیره مهربانی هر روز گستردهتر شود.