امام جمعه مشهد گفت: مواجهه با مسأله حجاب نیازمند انعطاف و برخورد هوشمندانه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آیت الله علم الهدی محفل هم اندیشی نخبگان مشهد الرضا (ع) گفت: امروز دشمن روی موضوع حجاب برنامهریزیهای ویژهای کرده است و در همین راستا ما باید در برخورد با این مسأله منعطف و هوشمندانه برخورد کنیم.
وی افزود: متأسفانه بی حجابی مسأله ای است که دشمن روی آن کار کرده و . آنها روی موضوع حجاب «بارگذاری ارزشی منفی» انجام دادهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی دشمن روی موضوعی اینگونه سرمایهگذاری کرده، ما باید در مواجهه با آن منعطف، هوشمند و هوشیار باشیم؛ نباید طوری عمل کنیم که در زمین دشمن بازی کنیم یا کاملا در کام او بیفتیم.
آیت الله علم الهدی افزود: امروز «زیست عفیفانه» تبدیل به یک تز و یک ادبیات شده است. وقتی از زیست عفیفانه صحبت میشود، بحث تند تلقی نمیشود.
جبهه فرهنگی امروز نیازمند جهاد و نه کنشگری صرف است
امام جمعه مشهد مقدس گفت: در حوزه فرهنگ، ما امروز با دو جبهه روبهرو هستیم: «جبهه فرهنگی و جبهه نفسانی». برخی از تولیدات رسانهای امروز، بهوضوح متعلق به جبهه نفسانیاند. در مقابل، آثار عمیق اعتقادی و فرهنگی، مربوط به جبهه فرهنگیاند. از آغاز تاریخ، جبهه فرهنگی همیشه از نظر ظاهری ضعیفتر از جبهه نفسانی بوده؛ چون جبهه نفسانی با شهوت و غریزه سروکار دارد. اما تفاوت اینجاست که جبهه نفسانی اهل مجاهده نیست؛ تا جایی میآید که منافع و شهواتش به خطر نیفتد. اما جبهه فرهنگی متعلق به متدینین است و تا پای جان میایستد. آنچه ما نیاز داریم، صرفاً کنشگری نیست؛ «جهاد» است. جهاد یعنی با جان و دل ایستادن، نه عقبنشینی در هنگام خطر.
ادغام بودجه نهادهای فرهنگی خطای فنی و برنامهای است
آیت الله علم الهدی در پاسخ به یکی از سوالات حاضران در خصوص حذف بودجه «حجاب و عفاف» تصریح کرد: این بودجه حذف نشده است بلکه ادغام شده است، البته که ادغام بودجه نهادهای فرهنگی خطای فنی و برنامهای است، حال ممکن است عدهای بگویند این کار، کار درستی است؛ اما واقعیت این است که از نظر فنی و عقلانی، محل اشکال جدی است. بودجه تابع برنامه است و هر نهادی برنامه خاص خود را دارد.
امام جمعه مشهد مقدس اضافه کرد: تصویب بودجه باید بر اساس برنامه انجام شود؛ اگر برنامه مطلوب است، بودجه تصویب شود و اگر نیست، یا اصلاح شود یا تخصیص نگیرد. برنامهها قابل ادغام در یکدیگر نیستند که بودجهشان هم به صورت یکجا ادغام شود. این اقدام، چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزههای اجتماعی و اقتصادی، اقدامی نادرست و غیراصولی است.