نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه، با صدور پیامی ضمن گرامی‌داشت سالروز حماسه‌ی ماندگار ۹ دی، از مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد در راهپیمایی این روز، حضور پرشور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اجتماع بزرگ مردمی یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، فردا در قزوین برگزار می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد: این مراسم همزمان با گرامیداشت سالروز خیزش مردم قزوین در هفتم دی ماه57 13 به عنوان نگینی درخشان بر پیشانی مردم انقلابی قزوین، با شعار «نهم دی، تجلی انسجام ملی» از ساعت ۱۰ در بوستان دروازه درب کوشک میدان میر عماد برگزار خواهد شد

در این اطلاعیه آمده است: یوم‌الله نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ نماد شکوه حضور ملتی است که با بصیرت، ایمان و عشق به ولایت، غبار فتنه را از چهره انقلاب اسلامی زدودند و بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با امام و ولایت را به نمایش گذاشتند.