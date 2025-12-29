به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برنامه‌ریزی برای تولید ۲۳ هزار و ۳۰۰ تن بذر غلات شامل ۲۶ رقم گندم وجو آبی و ۷ رقم دیم در طبقات مختلف بذری انجام شده است.

علیرضا عرفانی اظهارکرد: این اقدام توسط ۱۳ واحدتولید بذر مجاز با هدف توسعه ارقام اصلاح شده، سازگاری با کم آبی و شوری، پایداری امنیت غذایی و تقویت خودکفایی کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: استفاده از بذور گواهی‌شده، تاثیر ۲۵ تا ۳۰ درصدی در افزایش عملکرد محصول دارد.

سرپرست مدیریت امور زراعت استان خراسان رضوی با بیان اینکه این استان در جذب وتوزیع کود شیمیایی در سطح کشور پیشتاز است، اظهار کرد: با تلاش وپیگیری‌های سازمان جهادکشاورزی وشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۱۰۲ هزارتن کود ازته، ۶ هزارتن کود فسفاته وحدود ۸ هزارتن کود پتاسه خریداری وبین بهره برداران توزیع شده است.