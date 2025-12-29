برای تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور و تقویت بخش تولید استاندار کرمانشاه امروز در دیدرار با علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا کشور روند تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی کرمانشاه را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در چارچوب تعهدات بانک سینا در سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، ۱۷ پروژه تولیدی و صنعتی برای دریافت ۳.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بانک معرفی شده‌اند که تکمیل این طرح‌ها در مجموع زمینه ایجاد حدود ۱۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم را فراهم می‌کنند.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به طرح پتروشیمی سنقر با هدف تولید متیل‌آمین اشاره کرد که نیازمند حدود یک همت تسهیلات بانکی است. تکمیل این طرح با مشارکت دو همت آورده شرکت پترول به عنوان مالک (زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس)، در دستور کار قرار دارد. پتروشیمی سنقر هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت دارد.

طرح احداث واحد جدید تولید اسلب سرامیکی کاشی بیستون با نیاز اعتباری یک همت و پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد، از دیگر پروژه‌های مطرح‌شده توسط استاندار کرمانشاه در این نشست بود.

طرح زرین فولاد زاگرس در شهرک صنعتی زاگرس با هدف تولید انواع شمش فولادی و با پیشرفت ۵۰ درصدی، برای دریافت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مورد پیگیری قرار گرفت.

تعاونی ۵۰۰۱ فرش ثلاث باباجانی با پیشرفت ۴۰ درصدی و نیاز به ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و نیز طرح تولید انواع سرم شرکت سلامت‌گستران روژآوا در جوانرود با پیشرفت حدود ۴۰ درصد و نیاز اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومان، از دیگر پروژه‌های مهم مطرح‌شده در این دیدار بودند.

این نشست مقرر شد بررسی و تصویب این طرح‌ها با مساعدت و تسریع در ارکان اعتباری بانک سینا انجام شده و دستور لازم برای پرداخت تسهیلات صادر شود.

در این نشست، معاون اعتبارات بانک سینا، معاون صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و مدیرعامل پتروشیمی سنقر نیز حضور داشتند.