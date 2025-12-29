به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در دومین مراسم یادبود دو علمدار جبهه حق و مقاومت، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و سپهبد شهید قاسم سلیمانی، حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی و مجتبی مصباح یزدی با تأکید بر اخلاص، ایمان و نقش راهبری این دو شخصیت برجسته، آنان را الگو‌های ماندگار در عرصه علمی و نظامی معرفی کردند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، با اشاره به جایگاه این دو شخصیت گفت: این دو الگو محور حرکت و راهنما و راهبر دیگران هستند؛ دو شخصیتی که هر کدام در مسیری کاملاً متفاوت حرکت کردند، یکی در فضای نظامی و دیگری در فضای علمی، اما هر دو در مجموعه خود سرآمد بودند. جدا از این، آنان بنده صالح خداوند بودند که به شایستگی نقش بندگی خداوند را ایفا کردند. اخلاص، بی‌تعلقی به دنیا، عقلانیت در کنار عبودیت و تقید جدی به شریعت در هر دو بزرگوار به کمال وجود داشت.

وی افزود: هر دو بزرگوار مرزبان حریم اسلام هستند؛ یکی در فضای جغرافیایی جهان اسلام که برای دفاع از مظلوم در همه جا قیام می‌کرد و دیگری مرزبان حریم اعتقادی و باور‌های دینی که خستگی‌ناپذیر بود و در برابر تهمت‌ها و سختی‌ها تردیدی به خود راه نمی‌داد.

در ادامه مراسم، مجتبی مصباح یزدی، فرزند آیت‌الله مصباح یزدی، با اشاره به ویژگی مشترک این دو شخصیت گفت: خصوصیت مشترک هر دو بزرگمرد، اعتقاد راسخ به راهی بود که انتخاب کردند و مطمئن بودند که راه و هدفشان درست انتخاب شده است. آنچه باعث استقامت انسان می‌شود، ایمان به هدف است و اینکه جایگزین دیگری وجود ندارد. آنها ارزش هدف خود را می‌دانستند و با جدیت در مسیری که انتخاب کرده بودند حرکت می‌کردند.

وی همچنین به تلاش‌های علمی آیت‌الله مصباح یزدی در اسلامی‌سازی علوم انسانی اشاره کرد و گفت: اوایل دهه ۶۰ طرح تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه برای اسلامی کردن دانشگاه توسط ایشان ارائه شد. در بین علوم دانشگاهی، آنچه بیشتر با آموزه‌های دینی اصطکاک داشت علوم انسانی بود؛ لذا گروه‌هایی در رشته‌های روانشناسی، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسی تشکیل شد و استادانی از دانشگاه و فضلای حوزه دعوت شدند تا به بررسی محتوای دروس علوم انسانی بپردازند و در این کار خستگی‌ناپذیر بودند.

این مراسم با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به اندیشه‌های این دو شخصیت برجسته برگزار شد.