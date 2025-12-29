

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حمید اورعی، در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره جزئیات اجرای پروژه ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افزود:در راستای رفع کمبود چندین‌ساله منازل سازمانی، نهضت خانه‌سازی در فراجا با جدیت دنبال شد و این پروژه یکی از نمونه‌های شاخص آن است.

سردار اورعی با بیان اینکه این پروژه به‌صورت طرح و اجرا انجام شده است، افزود: پس از بررسی‌های دقیق، پیمانکار گرید یک دارای صلاحیت‌های فنی لازم انتخاب و قرارداد مطابق ضوابط فنی و اجرایی کشور منعقد شد.

معاون مهندسی فراجا با اشاره به انتخاب اسکلت فلزی برای این پروژه اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، به‌ویژه آب، سازه فلزی انتخاب شد که علاوه بر افزایش سرعت اجرا، نقش مهمی در صرفه‌جویی مصرف آب دارد. هنر مهندسی این پروژه، استفاده بهینه از حداقل مصالح و رعایت کامل آیین‌نامه‌های فنی کشور بود.

وی ادامه داد: پس از تأیید نهایی طرح توسط مهندسان فراجا، پروژه وارد فاز اجرا شد. نظارت کامل بر اجرا بر عهده معاونت مهندسی فراجا بود و تمامی مراحل با استفاده از مشاوران ذی‌صلاح در حوزه آزمایش خاک، بتن، جوش و سایر بخش‌های فنی، به‌صورت سختگیرانه کنترل شد.

سردار اورعی با بیان اینکه پیمانکار به‌صورت شبانه‌روزی و در سه شیفت فعالیت می‌کرد، گفت: ما نیز با استفاده از چک‌لیست‌های جامع، به‌طور مستمر بر کیفیت مصالح و اجرای صحیح پروژه نظارت داشتیم. در حالی که پروژه‌های مشابه معمولاً بین سه تا شش سال زمان می‌برند، این طرح در مدت ۱۹۰ روز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه نیز متوقف نشد و تنها یک روز وقفه داشت که نشان‌دهنده عزم جدی و روحیه جهادی عوامل اجرایی است.

معاون مهندسی فراجا با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه آب و برق گفت: «با برنامه‌ریزی دقیق، کمبود آب و برق به بحران تبدیل نشد. انتخاب مصالح مناسب، مصرف آب را به حداقل رساند و مشکلات برق نیز با تلاش کارکنان و مدیریت صحیح برطرف شد.»

سردار اورعی ادامه داد: تمام ساختمان‌های شهرک ۱۵۰۰ واحدی “یا فاطمه‌الزهرا (س) ” به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند تا انرژی مورد نیاز از منابع پاک تأمین شود. حذف بتن‌ریزی و استفاده از سازه‌های فولادی صنعتی، به‌طور متوسط بیش از ۵۰۰ لیتر آب شرب در هر متر مربع صرفه‌جویی داشته است.

وی این اقدام را گامی مهم در مدیریت منابع آبی و حرکت به سمت ساخت‌وساز نوین دانست و گفت: این شهرک در زمینی به مساحت ۵۷ هزار متر مربع ساخته شده و نخستین نمونه در کشور با این مقیاس و فناوری به شمار می‌رود.

معاون مهندسی فراجا با بیان اینکه واحد‌ها به‌صورت کامل و آماده واگذاری هستند، گفت: تمام واحد‌ها شامل رنگ، کاغذ دیواری، کابینت و پرده بوده و به‌صورت کلید تحویل در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: در کنار ساخت منازل سازمانی، تأمین فضا‌های فرهنگی، ورزشی و آموزشی نیز از وظایف مهندسی فراجا است و در برنامه‌های آینده مدنظر قرار دارد.

سردار اورعی در پاسخ به پرسشی درباره ساخت منازل سازمانی در سایر استان‌ها گفت: «بر اساس تدابیر فرماندهی کل انتظامی کشور، استان‌های مأموریتی و عملیاتی مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی در اولویت ساخت منازل سازمانی قرار دارند، هرچند باید توجه داشت که هزینه تأمین مسکن در تهران بسیار بالاست.»

وی در پایان، موفقیت این پروژه را نتیجه تلاش، همدلی و روحیه جهادی تمامی عوامل اجرایی و مهندسی فراجا دانست.