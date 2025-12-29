به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان آقایان کشور که از ۳۰ آذر با هدف آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز شده بود، پس از چند روز تمرین در تهران، بامداد امروز (دوشنبه) با اعزام به منامه بحرین وارد مرحله جدیدی شد.

تیم ملی هندبال ایران با ۱۹ بازیکن راهی بحرین شده است که صابر حیدری، علی حیدریان و رضا عزتی از سپاهان نیز در کاروان تیم ملی حضور دارند.

ملی‌پوشان قرار است روز‌های سه‌شنبه و پنج‌شنبه این هفته، دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی این کشور برگزار کند.

تیم ملی هندبال آقایان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ آماده می‌کند؛ رقابت‌هایی که از ۲۶ دی تا ۹ بهمن به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد. شاگردان رافائل کاستیلو در این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، عربستان و استرالیا هم‌گروه هستند.