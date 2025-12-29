پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از مردم انقلابی زنجان دعوت کرد با حضور در این رویداد بار دیگر وحدت و وفاداری به آرمانهای انقلاب را به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی با حضور اقشار مختلف مردم و سخنرانی دکتر محمد دهقان، محقق و استاد دانشگاه، روز سهشنبه نهم دیماه ساعت ۱۵ در مصلی خاتمالانبیاء (ص) زنجان برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان نیز با گرامیداشت یومالله ۹ دی از مردم انقلابی استان دعوت کرده است تا با حضور در این مراسم، بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمانهای انقلاب و امامین انقلاب را به نمایش بگذارند.
این مراسم فرصتی برای بازخوانی بصیرت و وفاداری ملت ایران به انقلاب و ولایت فقیه و گرامیداشت ایستادگی مردم در برابر فتنهها خواهد بود.
۹ دی یادآور نقش تعیینکننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار ملی است؛ حضوری که نه از سر هیجان، بلکه برخاسته از فهم عمیق شرایط، اعتماد به راه انقلاب و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور شکل گرفت. این سرمایه اجتماعی گرانسنگ، همواره عامل اصلی عبور ملت ایران از مقاطع حساس تاریخی بوده و امروز نیز بهعنوان پشتوانهای راهبردی در برابر فشارها، تحریفها و جنگ ارادهها ایفای نقش میکند.