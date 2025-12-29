پخش زنده
حضور با بصیرت مردم در حماسه ۹دی ۱۳۸۸ قابهای تحریفشده رسانهای دشمن در هم شکست ونشان داد آنچه رسانههای بیگانه القا میکنند با ارادهی مردم خنثی شدنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رسانههای بیگانه از فتنهی سال ۱۳۸۸ تا دفاع ۱۲ روزه اخیر با روایتهای بحرانساز تلاش کردند امنیت مردم ایران را خدشه دار کنند، اما حضور آرام و با بصیرت مردم چه در ۹ دی ۸۸ و چه در دیگرعرصهها قابهای تحریفشده را در هم شکسته است.
نبردها تنها در میدان رخ نمیدهند بلکه بخش مهمی از جنگ بر خط رسانههاست و در فتنه سال ۱۳۸۸ رسانههای خارجی با خط خبری واحد به دنبال بحران سازی بودند، اما حضور آگاهانهی مردم در راه پیمایی ۹ دی ماه تمام نقشهها را نقش بر آب کرد.