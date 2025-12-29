به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رسانه‌های بیگانه از فتنه‌ی سال ۱۳۸۸ تا دفاع ۱۲ روزه اخیر با روایت‌های بحران‌ساز تلاش کردند امنیت مردم ایران را خدشه دار کنند، اما حضور آرام و با بصیرت مردم چه در ۹ دی ۸۸ و چه در دیگرعرصه‌ها قاب‌های تحریف‌شده را در هم شکسته است.

نبرد‌ها تنها در میدان رخ نمی‌دهند بلکه بخش مهمی از جنگ بر خط رسانه‌هاست و در فتنه سال ۱۳۸۸ رسانه‌های خارجی با خط خبری واحد به دنبال بحران سازی بودند، اما حضور آگاهانه‌ی مردم در راه پیمایی ۹ دی ماه تمام نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

از سال ۱۳۸۸ تا دفاع ۱۲ روزه خط رسانه‌ای دشمن تغییر نکرده است، اما حضور آگاهانه مردم چه در راه پیمایی تاریخ ساز ۹ دی ماه ۱۳۸۸ و چه در تمام بحران سازی‌های دیگر، قاب‌های تحریف را شکست داده و اثبات کرده که آنچه ماشین جنگ رسانه‌ای دشمن القا میکند با اراده‌ی مردم خنثی شدنی است.