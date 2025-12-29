پخش زنده
بازنشستگان و مستمریبگیران فعال سراسر کشور در جشنوارهای که از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تامیناجتماعی برگزار شده تا ۱۸ دی برای شرکت در جشنواره فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی طی اطلاعیهای اعلام نمود: جشنواره مذکورکه از زمان شروع تبلیغات جشنواره (روز سهشنبه ۲۵ آذرماه) آغاز شده تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۸ دیماه ادامه دارد و متقاضیان میتوانند تا زمان اعلام شده نسبت به دریافت فرم ثبتنام از طریق مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir اقدام کنند.
بر این اساس؛ بازنشستگان، از کار افتادگان و همسران بازمانده تحت پوشش می توانند پس از دریافت و تکمیل فرم مربوطه، نسبت به بارگذاری فرم و مستندات در سامانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir در فهرست خدمات (ثبت درخواست) اقدام و در بخش موضوع درخواست، عبارت «جشنواره انتخاب بازنشستگان و مستمریبگیران فعال سراسر کشور» را وارد و بعد از آن تمام قسمتهای فرم را تکمیل و در قسمت choose file، مدارک و مستندات را الصاق و در پایان، گزینه «ایجاد درخواست» را انتخاب نمایند و سپس در مرحله بعد، پس از ثبت درخواست، شماره پیگیری برای متقاضیان ارسال میشود.
بر اساس این گزارش؛ متقاضیان همچنین میتوانند به صورت حضوری تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه مستندات و مدارک مربوطه به واحدهای روابط عمومی و امور فرهنگی ادارات کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استانها، واحدهای اجرایی یا کانونهای بازنشستگی تحویل دهند.
گفتنی است؛ علاوه بر تجلیل از نفرات برگزیده در هر کدام از استانها براساس امتیاز کسب شده و حسب بررسی مدارک اصلی و مستندات، از بین نفرات برگزیده استانی نفراتی در جشنواره کشوری نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.