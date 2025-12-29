مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در پی انجام بازدید‌های میدانی و کارشناسی پس از باران‌های موسمی با هدف آسیب‌شناسی محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی در سطح جزیره قشم، مجموعه‌ای از مخاطرات و آسیب‌های جدی شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آزاده عابدین‌زاده گفت : بر اساس نتایج بررسی‌ها، فرو ریزش سنگ‌های ناپایدار و احتمال ریزش مجدد در بخش برج‌ها و پاگرد ورودی قلعه‌های پرتغالی‌های قشم و قلعه نادری لافت از اولویت‌های فعلی این مدیریت به شمار می‌رود و لازم است با رویکرد کارشناسی با حضور مرمت کاران متبحر عملیات جمع‌آوری آوار، مرمت اضطراری و تثبیت سازه‌ای این بخش‌ها در فرصتی مغتنم انجام شود تا از بروز حوادث انسانی و تخریب‌های بیشتر جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین در بندر تاریخی لافت، ضرورت طراحی و اجرای نرده‌ها و تجهیزات حفاظتی مناسب پیرامون چاه‌های تاریخی تَلا به مدیریت پایگاه تاریخی لافت اعلام شده است، اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از خطرات انسانی و آسیب‌های ناخواسته به این میراث ارزشمند ایفا کند.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم گفت : سد تاریخی گوران، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازه آبی جزیره قشم، که در دو دهه قبل مرمتی غیراصولی داشته است و همان اقدامات کارشناسی نشده امروز بحران ساز شده است و با تشدید روند فرسایش و آسیب‌های سازه‌ای، نیازمند مرمت فوری است و تداوم وضعیت فعلی می‌تواند این سازه مهم تاریخی و کارکردی را با خطرات جدی‌تری مواجه سازد که در همین راستا، با هدف کاهش ریسک، تعمیر و بازسازی بند گِلی سد تاریخی پی‌پُشت نیز برای کنترل و هدایت سیلاب‌ها و جلوگیری از کاهش حجم آب ورودی به سد، امری ضروری است.

عابدین‌زاده افزود: محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی جزیره قشم نیازمند اقدامات فوری، هدفمند و اولویت‌بندی‌شده حفاظتی و مرمتی هستند و اقداماتی که می‌تواند ضمن صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی جزیره، ایمنی بازدیدکنندگان و پایداری این آثار ارزشمند را برای نسل بعد تضمین نماید و ماموریت اصلی ما حفاظت از ارزش‌های میراثی و انتقال آنها به نحو شایسته به آیندگان است.