خنداب از سال ۱۳۸۶ با ارتقا یافتن به شهرستان، میان کسب دستاوردها و چارهجویی برای رفع چالشها در تلاش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ خنداب در سال ۸۶ از بخش شهرستان اراک به شهرستان ارتقا یافت، امروز با جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر، هم دستاوردهای مهمی، چون مجتمع آب سنگین و استقرار ادارات را تجربه کرده و هم با مشکلاتی در زیرساختها و خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکند.
ریشسفیدان و ساکنان قدیمی از تغییر سبک زندگی سخن میگویند روزگاری که کشاورزی سنتی رونق داشت و امروز در کنار امکانات ماشینی و رفاهی ادامه یافته است. آنان معتقدند استقرار ادارات و خدمات رفاهی، آسایش بیشتری برای مردم فراهم کرده، هرچند برخی زیرساختها مانند آسفالت کوچهها هنوز نیازمند رسیدگی است.
جوانان، اما نگاهشان به آینده است. آنان میگویند توسعه کارگاهها، بازارچههای محلی و فضاهای ورزشی میتواند انگیزه ماندن را افزایش دهد و از مهاجرت جلوگیری کند. نمونهای از این پیشرفت، راهاندازی دبیرستانی در منطقه است که جمعیت بیشتری از روستاها را به شهر جذب کرده.
در کنار این امیدها، مشکلاتی نیز وجود دارد. مردم از محورهای مواصلاتی خطرناک، کمبود نیرو در ادارات، نبود مکانهای ورزشی و تعطیلی تنها استخر شهرستان گلایه دارند. همچنین مسئله پسماند و هزینههای بالای انتقال آن به استان، همچنان یکی از دغدغههای جدی است.
با این حال، ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان خنداب وجود ادارات و فرمانداری را یکی از دستاوردهای مهم میدانند؛ دستاوردی که باعث شده مردم دیگر برای کارهای اداری به اراک مراجعه نکنند.
محمد حسین همتی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان هم میگوید. طی این چند سال شهرستان خنداب در زمینه محصولات باغی از جمله انگور پیشرفتهای خوبی داشته است.