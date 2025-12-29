به علت بارش های شدید ، مسیر شمال به جنوب محور اهواز-رامشیر حد فاصل غیزانیه کوچک و بزرگ مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، معاون عملیات پلیس راه خوزستان گفت : به علت بارش های چند روز گذشته و طغیان رودخانه،مسیر شمال به جنوب محور اهواز-رامشیر حد فاصل غیزانیه کوچک و بزرگ مسدود و مسیر جنوب به شمال آن به صورت دوطرفه خواهد بود.

سرهنگ میرزاوند با اشاره به اینکه رانندگان در هنگام تردد در این مسیر با احتیاط رفت و آمد کنند ، ادامه داد : رانندگان در صورت مشاهده هر گونه آب گرفتگی محورها ناشی از طغیان رودخانه و یا سرریز شدن مسیل ها به هیچ وجه وارد محدوده اب گرفتگی نشده و ضمن توجه به توصیه عوامل امدادی حاضر در محل توجه نمایند.