افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه سفر خود به مناطق شهر و شهرستانهای استان تهران، یک نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی را در شهر ری افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه سفر خود به استان تهران، نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهر ری ۲ را افتتاح کرد.
محمد جعفر قائمپناه پس از افتتاح این نیروگاه، از صفحات خورشیدی بازدید کرد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز یکی از طرحهای استان تهران را افتتاح و بهرهبرداری کردیم. این طرح از چند ماه پیش به شبکه برق کشور متصل شد. این نیروگاه در حال حاضر ۶ مگاوات برق تولید میکند و ۱۵۰۰ مگاوات دیگر نیز در حال ساخت است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح یک نماد مهم به شمار میرود، گفت: این نماد نشان میدهد که با استفاده از صفحات خورشیدی در مسیر رفع ناترازیها حرکت کردهایم؛ در سراسر کشور عزیزمان ایران، همه صنعتگران و کسانی که دل در گرو آبادانی ایران دارند، در حال نصب صفحات خورشیدی هستند.
محمد جعفر قائمپناه ادامه داد: با کمک استانداریها و منابع طبیعی که زمینها را در اختیار قرار میدهند و با همراهی مجموعهای از وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و در رأس همه، وزارت نیرو تلاش میشود که ناترازی موجود جبران شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم و امیدواریم تا بتوانیم با این اقدامات، ناترازی را برطرف کنیم.
محمد جعفر قائمپناه با توجه به تأثیر ناترازی انرژی بر صنعت کشور تصریح کرد: این روزها ناترازیها به شدت صنعت ما را تحت تأثیر قرار داده است، بهطوری که امروز شاهد قطع گاز صنایع هستیم تا نیروگاهها بتوانند گاز مورد نیاز خود را تأمین کنند امیدواریم در تابستان نیز میزان قطعیها کاهش پیدا کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان گفت: نیروگاههای کوچک، چه ۶ مگاواتی و چه ۷ مگاواتی، اگر به تعداد ۷۰ یا حتی ۱۰ واحد ساخته شوند، نتیجه آن این خواهد بود که انشاءالله در طول سال، میزان خاموشیها به شدت کاهش پیدا کند و صنعت رونق بگیرد. رونق صنعت یعنی تولید، آبادانی و کاهش تورم.